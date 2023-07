Auto stürzt nach Verfolgungsjagd einen Bahndamm herunter

Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Eine Routinekontrolle der Polizei hat in der Nacht zum Freitag in Flensburg zu einem dramatischen Autounfall und einem Großeinsatz der Polizei und Feuerwehr geführt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ignorierte der Fahrer eines Wagens die Anhaltesignale bei der Kontrolle, beschleunigte und lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Dabei habe er die Kontrolle über das Auto verloren, sei über eine Verkehrsinsel gerast und schließlich über die Seitenbegrenzung der Straße hinweg einen Bahndamm hinuntergestürzt.

Flensburg - Das Auto habe eine Überleitung von rund 15.000 Volt heruntergerissen und sei dann direkt neben der Bahnstrecke Hamburg-Flensburg zum Liegen gekommen. Als Feuerwehr, Notdienst und Polizei beim Unfallort ankamen, war der Fahrer jedoch geflüchtet und konnte trotz umfassender Suche, unter anderem mit einem Hubschrauber, nicht gefunden werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an, nach ersten Erkenntnissen war das Auto gestohlen. Durch die beschädigte Oberleitung kommt es derzeit zu Behinderungen im Bahnverkehr. Die Deutsche Bahn hat einen Busnotverkehr zwischen Flensburg und Schleswig eingerichtet. dpa