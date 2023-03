Auto überschlägt sich auf A24: Fahrer verletzt

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht an einem Unfallort. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Auf der A24 bei Witzhave (Kreis Stormarn) hat sich ein Fahrzeug überschlagen. Der Fahrer wurde leicht verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Beim Überholen kam der Mann demnach am Samstag rechts von der Straße ab und fuhr in einen Graben. Es war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die A24 ist für die Räumung teilweise voll gesperrt.