Autofahrer fährt mit Führerschein seines toten Bekannten

Das Wort "Polizei" steht auf einem Einsatzwagen. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Ein Autofahrer hat sich bei einer Polizeikontrolle im nördlichen Kreisgebiet von Nordfriesland mit dem Führerschein eines toten Bekannten ausgewiesen. Der 52-Jährige, der mit einem Auto samt Pferdeanhänger unterwegs war, zeigte den kontrollierenden Beamten am Montag einen alten rosafarbenen Führerschein ohne Foto, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Flensburg - Den stutzig gewordenen Beamten konnte er weder einen Personalausweis zum Abgleich der Personalien vorzeigen noch die genaue Adresse im Kreis Schleswig-Flensburg benennen.

Letztendlich gestand der 52-Jährige, dass er seinen eigenen Führerschein 2001 in der Tschechischen Republik wohl nicht ganz legal erlangt und im gleichen Jahr zudem verloren hatte. Seit mehr als 20 Jahren sei er daher ohne Führerschein fast täglich gefahren, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Vor rund einem Jahr habe er beim Ausräumen der Wohnung eines verstorbenen Bekannten dann dessen Führerschein an sich genommen. Bereits damals habe das Foto demnach in dem Führerschein gefehlt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und falscher Namensangabe. dpa