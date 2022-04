Azubi von Fahnenmast erschlagen: Prozess beginnt

Es sollte ein locker-leichtes Begrüßungsfoto der neuen Auszubildenden werden, doch der Termin endet dramatisch. Denn währenddesssen stürzt ein Fahnenmast um und trifft eine 23-Jährige tödlich. Umgefallen war er, weil ein Lkw dagegen gefahren war. Nun wird die Schuld geklärt.

Kiel - Weil ein Mann mit einem Lastwagen auf dem Kieler Rathausplatz gegen einen Fahnenmast gefahren ist und ihn zum Umstürzen brachte, hat eine junge Frau ihr Leben verloren. Nun muss sich der Lkw-Fahrer wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten. Am Montag (9.00 Uhr) beginnt der Prozess gegen den 62-Jährigen und seinen 75 Jahre alten Beifahrer vor dem Amtsgericht in Kiel. Insgesamt sind sechs Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte am 11. Mai gesprochen werden. Zunächst sollen mehrere Zeuginnen und Zeugen gehört werden.

Eine Auszubildende war am 3. August 2020 von dem 14 Meter hohen Fahnenmast erschlagen worden. Die 23-Jährige hatte sich am Morgen ihres ersten Ausbildungstages als städtische Angestellte mit 50 weiteren neuen Azubis für ein gemeinsames Foto auf dem Rathausplatz versammelt.

Die Staatsanwaltschaft sieht es als erwiesen an, dass die beiden Männer mit dem widerrechtlichen Befahren des Platzes und dem Zurücksetzen des 7,5-Tonners ohne erforderliche Einweisung das Unglück mitverursacht haben. Der Anklage zufolge haben sie den Platz ohne Genehmigung befahren, um Bau-Material für die Renovierung der Rathaus-Fassade transportieren zu können. Bei Vorbereitungsarbeiten, um den Anhänger wieder anzukoppeln, sei der Lastwagen schließlich beim langsamen Rückwärtsfahren gegen den Fahnenmast gefahren. Der brach und erschlug die junge Frau. Die städtische Auszubildende starb noch am Unfallort.

Auch der Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) war Augenzeuge des Unglücks. Nach dem Unfall wurden die Auszubildenden ebenso wie Fahrer und Beifahrer von einem Kriseninterventionsteam betreut. Fahrlässige Tötung wird mit bis zu fünf Jahren Gefängnis oder Geldstrafe bestraft. dpa