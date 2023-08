Bahn veröffentlicht weitere Pläne zur Hinterlandanbindung

Ein Mann sitzt an einem Bahnhof vor einem Regionalzug auf der Bank. © Tom Weller/dpa/Symbolbild

Das Planfeststellungsverfahren für die Bahnanbindung des geplanten Ostseetunnels geht weiter. Die Unterlagen für den Streckenabschnitt zwischen Neukirchen und Großenbrode im Kreis Ostholstein lägen jetzt öffentlich zur Einsicht aus, teilte die Deutsche Bahn am Dienstag mit. Außerdem werde es zwischen dem 21. August und dem 1. September immer wieder kurzfristige Einschränkungen für Radfahrer und Fußgänger auf der Fehmarnsundbrücke geben.

Großenbrode - Grund seien die Vorbereitungen für den Tausch der 80 Tragseile, sagte ein Bahnsprecher.

Die Planungsunterlagen können nach Angaben der Bahn bis zum 13. September auf dem Online-Portal für Planfeststellungsverfahren in Schleswig-Holstein eingesehen werden. Außerdem liegen die Unterlagen für diesen Planungsabschnitt auch in den Gemeinde - und Amtsverwaltungen in Oldenburg, Lensahn, Schönwalde am Bungsberg und Malente bis zum 13. September aus. Bei einer Informationsveranstaltung am 5. September 2023 in Großenbrode will die Bahn nach eigenen Angaben weitere Auskünfte zu dem Planungsabschnitt geben. Die Veranstaltung findet im Meerhuus, Südstrand 10, statt. Beginn ist um 18.00 Uhr. dpa