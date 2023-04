Bande transportiert kiloweise Drogen mit Paketauto

Die Polizei sichert einen Einsatzort. © Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Ein Trio soll in Hamburg mit einem Paketauto Drogen in Kartons transportiert haben. Am Freitag erwischte die Polizei einen 26-Jährigen, als er Kartons mit Drogen in ein Paketauto packte, um sie in ein Lager in Bargteheide in Schleswig-Holstein (Kreis Stormarn) zu fahren. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fanden die Beamten in seinem Auto insgesamt 50 Kilogramm Marihuana und Haschisch.

Hamburg - In dem Lager stießen sie anschließend den Angaben nach noch auf 31 Kilogramm Drogen und Equipment für den Cannabisanbau. Weitere 28 Kilogramm Marihuana fand die Polizei in der Wohnung eines 37-Jährigen, auf den sie bei den Ermittlungen gestoßen war. Der 26-Jährige und der 37-Jährige wurden festgenommen. Die Polizei sucht noch nach einem 30-Jährigen, der Teil der Bande gewesen sein soll. dpa