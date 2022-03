Bankmitarbeiter bewahrt 83-Jährige vor falschen Polizisten

Teilen

Eine 83-Jährige ist von einem Bankmitarbeiter in Barmstedt (Kreis Pinneberg) davor bewahrt worden, auf falsche Polizisten reinzufallen und Tausende Euro zu verlieren. Am Dienstagmittag soll die Rentnerin einen Anruf von einer unterdrückten Nummer erhalten haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein weinender Mann habe sich als Enkel der Seniorin ausgegeben und behauptet, eine Frau totgefahren zu haben.

Barmstedt - Dann habe ein angeblicher Polizeibeamter das Gespräch übernommen und der Rentnerin erklärt, sie könne ihren Enkel gegen eine Kaution in Höhe von 50.000 Euro auslösen.

Als die Barmstedterin lediglich 16.000 Euro hätte anbieten können, soll der falsche Polizist nach Schmuck gefragt haben. Bevor sich die 83-Jährige auf den Weg zu ihrer Bank gemacht habe, habe ihr der Anrufer deutlich gemacht, dass sie den wahren Grund der Bargeldabhebung nicht nennen dürfe. Wegen des hohen Geldbetrags sei ein Bankmitarbeiter dennoch misstrauisch geworden. Er habe die Polizei informiert und somit die Frau vor dem Betrug bewahren können. dpa