Barmer meldet durchweg mehr Krankschreibungen im Jahr 2022

Ein Mitarbeiter einer Arztpraxis notiert etwas auf einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. © Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Im vergangenen Jahr hat die Krankenkasse Barmer bei ihren versicherten Beschäftigten in Schleswig-Holstein jeden Monat mehr Krankschreibungen registriert als im jeweiligen Vorjahresmonat. Im Dezember seien es mit 265 Krankschreibungen pro 1000 Versicherte mit Krankengeldanspruch fast zweieinhalbmal so viele gewesen wie im Dezember 2021 (111), teilte die Kasse am Dienstag mit.

Kiel - Wie aus der Barmer-Auswertung weiter hervorgeht, war 2022 auch der Anteil der Krankschreibungen mit Corona-Diagnose unter allen Arbeitsunfähigkeiten zu jedem Zeitpunkt höher als im Jahr 2021. Während im Juli 2021 nur 0,6 Prozent aller Krankschreibungen einen Corona-Bezug hatten, waren es im Juli 2022 23,6 Prozent. dpa