Barmer verzeichnet starken Anstieg der Grippeerkrankungen

Teilen

Blick auf den Schriftzug einer Barmer-Filiale. © picture alliance / Uwe Zucchi/dpa/Symbolbild

Die Zahl der wegen Grippe krank geschriebenen Menschen in Schleswig-Holstein ist einer Krankenkasse zufolge im Vergleich zum Vorjahr stark gestiegen. Die Hygiene-Maßnahmen während der Corona-Pandemie haben die Grippewelle zuvor weitgehend verhindert, wie die Barmer am Mittwoch mitteilte. In diesem Jahr seien bisher knapp zweieinhalb mal so viele Barmer-Versicherte wegen einer Grippeerkrankung krank geschrieben worden, wie im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres.

Kiel - Von Mitte August bis Mitte September sei die Zahl der Krankschreibungen pro Woche sogar von 14 im Vorjahr auf 44 gestiegen.

Im Vergleich zu 2018, einem Grippe-Rekordjahr, sind die Zahlen nach Angaben der Krankenkasse jedoch noch relativ gering. Damals waren es bis zu 700 Krankschreibungen pro Woche. „Es gibt natürlich keine Garantie, dass die Erkrankungsrate auch in der nächsten Grippesaison so niedrig bleibt“, teilte der Landesgeschäftsführer der Barmer in Schleswig-Holstein, Bernd Hillebrandt mit. Einen wirksamen Schutz biete die Grippe-Impfung.

Die Barmer hat nach eigenen Angaben in Schleswig-Holstein etwa 380.000 Versicherte. Bundesweit steht die Barmer bei der Zahl der Versicherten an zweiter Stelle. dpa