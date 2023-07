Bayer gewinnt deutsche Waldarbeitsmeisterschaften in Daldorf

Bäume fällen und entasten - zwei von fünf Diziplinen, in denen Waldarbeiter in Daldorf im Kreis Segeberg um die Deutsche Meisterschaft kämpfen. Am Ende hat ein Bayer die Nase vorn.

Daldorf - Marco Tabert aus Unterfranken hat die Deutschen Waldarbeitsmeisterschaften gewonnen. Der Forstwirtschaftsmeister aus Bayern habe während der zweitägigen Wettkämpfe in Daldorf (Kreis Segeberg) bei den Profis das beste Gesamtergebnis erzielt, sagte Kolja Flägel, Vorsitzender der Waldarbeitsmeisterschaften Schleswig-Holstein (WAM S-H) am Sonntag.

Knapp 90 Teilnehmer waren am Wochenende in den Erlebniswald Trappenkamp gekommen, um sich - ausgestattet mit einer Motorsäge - in fünf Disziplinen zu messen. Neben der Baumfällung standen Entastung, Kettenwechseln sowie Kombinations- und Präzisionsschnitt auf dem Wettkampfprogramm.

Besonders wichtig seien bei Entastungen sowohl Präzision als auch Schnelligkeit, sagte Flägel. „Wer am genauesten arbeitet, gewinnt.“ Mit seinem Sieg sicherte sich Tabert auch einen Platz im deutschen Nationalteam.

Begleitet wurde die Meisterschaft von einem bunten Rahmenprogramm. Außerdem wurden Leckereien, darunter heimisches Wild und süße Spezialitäten, angeboten. Kinder konnten in einem eigenen Bereich mit Holz werkeln und spielen. dpa