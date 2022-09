Beamtenbund kritisiert Zustände in Boostedter Vollzugsschule

Justiz

Der Beamtenbund hat die Zustände in der Justiz-Vollzugsschule des Landes Schleswig-Holstein in Boostedt (Kreis Segeberg) kritisiert. Unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen könne die Ausbildung nicht fortgesetzt werden, teilte die Spitzenorganisation der Fachgewerkschaften des öffentlichen Dienstes (dbb) am Donnerstag mit. Die Fachgewerkschaft für den Strafvollzug (BSBD) berichte von „verzweifelten Nachwuchskräften, die einer unwürdigen Unterbringungssituation sowie massiven Problemen mit im Nachbargebäude untergebrachten Flüchtlingen ausgesetzt sind“.

Kiel/Boostedt - So seien Fahrzeuge der Nachwuchskräfte mit Steinen beworfen und bespuckt worden. Nahezu täglich würden die Auszubildenden um Geld und Zigaretten angebettelt. Lärm beeinträchtige die Ausbildungssituation und raube den Schlaf, auch in Prüfungsphasen. Hinzu komme eine unzureichende Ausstattung der Unterrichtsräume und Unterkünfte. So fehle es etwa an getrennten Sanitärräumen für Frauen und Männer, und der Internetempfang sei mangelhaft.

Das Land hat nach Auffassung des dbb nicht nur eine Fürsorgepflicht gegenüber den Nachwuchskräften, sondern ist auch gut beraten, in allen Ausbildungsbereichen mit Blick auf den Fachkräftemangel zeitgemäße und attraktive Rahmenbedingungen zu bieten.

Die Vollzugsschule des Landes ist mehreren Gebäuden einer ehemaligen Kaserne untergebracht. Auf dem Gelände befindet sich auch eine Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge. dpa