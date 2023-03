Beschäftigte des öffentlichen Dienstes im Warnstreik

Teilen

"Warnstreik" steht auf einem Transparent. © Paul Zinken/dpa/Symbolbild

Beschäftigte von Bund und Kommunen in Schleswig-Holstein haben am Donnerstag die Arbeit niedergelegt, um deutlich mehr Geld zu fordern. Am zentralen Aktionsort Kiel trafen sich am Vormittag viele hundert Warnstreikteilnehmer an der Wunderino-Arena in der Innenstadt. Zu einer Kundgebung am Rathausplatz wurden mittags führende Gewerkschaftsvertreter von der Bundes- und Landesebene erwartet.

Kiel - Vom Warnstreik betroffen sind nach Gewerkschaftsangaben diverse Dienststellen in Schleswig-Holstein sowie auch Kitas, Müllabfuhr, die Bundeswehrverwaltung und die Sozialverwaltung.

In den Verhandlungen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen fordern die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund dbb 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Bei der zweiten Verhandlungsrunde hatte es vergangene Woche noch keine Einigung gegeben. Ein Angebot der Arbeitgeber wiesen die Gewerkschaften als unzureichend zurück. dpa