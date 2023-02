Bessere Stimmung in der Nord-Wirtschaft

Die Stimmung in der schleswig-holsteinischen Wirtschaft hat sich im letzten Quartal 2022 etwas aufgehellt, aber die Zukunftssorgen bleiben groß. Das geht aus dem Konjunkturbarometer hervor, das die Industrie- und Handelskammer am Montag in Kiel vorstellte. Der Konjunkturklimaindex stieg demnach von 67,1 auf 86,6 Punkte. Der Wert liegt aber deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt von 109,3.

Kiel - Maximal möglich sind 200 Punkte. „Wahrscheinlich wird der wirtschaftliche Einbruch nicht so stark ausfallen wie noch Mitte 2022 erwartet“, sagte IHK-Präsident Hagen Goldbeck. Das Umfeld bleibe aber risikobehaftet, und die Stimmung sei von großer Unsicherheit geprägt. 44 Prozent der Betriebe erwarten eine Verschlechterung der Lage und 10 Prozent eine Verbesserung. dpa