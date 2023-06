Betriebe beklagen Genehmigungsstau für Schwerlasttransporte

ZDS-Präsidentin Angela Titzrath nimmt an einem Gipfel teil.

Schifffahrt

Der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) hat die Autobahn GmbH zu zügigeren Genehmigungen für Großraum- und Schwerlasttransporte aufgefordert. „In Politik und Wirtschaft betonen wir immer wieder die Bedeutung der deutschen Seehäfen für Industrie, Export und Energiewende“, sagte ZDS-Präsidentin Angela Titzrath am Donnerstag. Wichtige Hinterlandlogistik von Großraum- und Schwerlasttransporten komme derzeit aber in weiten Teilen zum Erliegen.

Hamburg - „Davon betroffen sind etwa industrielle Maschinenbauteile oder auch Komponenten von Windenergieanlagen.“

Grund seien starke Verzögerungen bei der Genehmigung solcher Transporte durch die Autobahn GmbH, klagte Titzrath. Besonders dramatisch sei die Lage in der Region Nordwest, was die Hinterlandverkehre von wichtigen Seehäfen für Stückgut, wie Bremen, Brake, Cuxhaven, Emden sowie weitere Standorte in Hamburg und Schleswig-Holstein betreffe. „Hier erreichen uns Berichte von Bearbeitungszeiträumen von bis zu vier Monaten.“ Das sei völlig inakzeptabel. dpa