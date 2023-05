Bewerbungsphase für Bürger- und Demokratiepreis 2023 startet

Teilen

Der Schleswig-Holsteinische Bürger- und Demokratiepreis steht in diesem Jahr unter dem Motto „Miteinander. Füreinander: Hilfe, Einsatz, Zivilcourage“. Landtagspräsidenten Kristina Herbst (CDU) betonte am Mittwoch, wie wichtig es sei, sich für die freiheitlich demokratische Grundordnung stark zu machen. „Uns wird auch nach über einem Jahr des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine Tag für Tag vor Augen gehalten, wie verletzlich der Frieden und die Freiheit in Europa sind.“

Kiel - Gleiches gelte für die Demokratie. „Deshalb ist es gut, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger auf unterschiedlichste Art und Weise für sie einsetzen.“

Bis zum 30. Juni können sich Projekte, Vereine und Initiativen oder Menschen, die sich in ihrem Lebensumfeld ehrenamtlich engagieren, in der Kategorie Alltagshelden für den Bürgerpreis bewerben. An junge Bewerber zwischen 14 und 27 Jahren richtet sich die Kategorie U27. Es ist möglich, Preisträger vorzuschlagen. Es werden Geld- und Sachpreise im Gesamtwert von 32.500 Euro vergeben.

Der Wettbewerb wird seit 2004 von den Sparkassen in Schleswig-Holstein gemeinsam mit dem Landtag ausgeschrieben. Für den Demokratiepreis sucht und wählt eine Jury eine Person, einen Verband oder eine Institution aus, die sich in außergewöhnlicher Weise um die freiheitlich-demokratische Grundordnung oder das demokratische Gemeinwohl verdient gemacht hat. Die Preisverleihung ist für den 7. November geplant. dpa