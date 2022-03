Bislang rund 150 Ukraineflüchtlinge in Lübeck registriert

Ludmila und ihr Sohn Vadim aus Vinnitsya sitzen vor der Zentralen Ausländerbehörde. © Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

In Lübeck haben sich bislang etwa 150 Geflüchtete aus der Ukraine registrieren lassen. Man gehe aber davon aus, dass viele weitere Menschen Zuflucht in privaten Haushalten, bei Freunden und Verwandten gefunden haben, so dass die Zahl höher sei, teilte die Hansestadt Lübeck am Freitag mit. Aktuell bereite sich die Stadt auf die Ankunft weiterer Flüchtlinge vor.

Lübeck - „Die Bilder aus der Ukraine erschüttern uns alle zutiefst“, sagte Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) am Freitag. „Es gilt jetzt alles Notwendige und Mögliche zu unternehmen, um den vor dem Krieg Flüchtenden Unterkunft und Hilfe anzubieten. Das wird vermutlich eine größere Herausforderung, als die Flüchtlingshilfe, die wir zusammen bereits 2015 einmal bewältigt haben“, sagte er.

Derzeit gibt es in Lübeck den Angaben zufolge rund 200 Übernachtungsplätze in den bestehenden Gemeinschaftsunterkünften, weitere 250 Plätze können kurzfristig geschaffen werden. Parallel dazu sei die Stadtverwaltung mit Wohnungsunternehmen in Kontakt, um weitere Gemeinschaftsunterkünfte anzumieten, teilte die Stadt mit. Auch weitere Behelfsunterkünfte würden derzeit geprüft und fortlaufend durch das Gebäudemanagement der Hansestadt Lübeck in Kooperation mit der Feuerwehr und den weiteren Beteiligten des Katastrophenschutzes errichtet. dpa