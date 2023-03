Bombenfund unter Kita-Gebäude bestätigt

Teilen

Ein Fahrzeug des Kampfmittelräumdienstes der Feuerwehr Hamburg. © Jonas Walzberg/dpa/Archivbild

Aus dem Verdacht ist Gewissheit geworden: Unter einem seit längerem geräumten Kita-Gebäude in Schwentinental bei Kiel liegt ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Wie das Landeskriminalamt am Donnerstag mitteilte, handelt es sich um eine 250 Kilogramm schwere britische Fliegerbombe mit Aufschlagzünder. Noch am Donnerstag wollten Experten darüber beraten, wann die Bombe entschärft werden soll.

Schwentinental/Kiel - Im Oktober hatten Luftbildauswerter bei einer Überprüfung des Geländes für geplante Bauarbeiten in der Straße einen Verdachtspunkt unter dem Gebäude ausgemacht. Ende Januar wurde die Kita geschlossen und der Betrieb vorübergehend in eine Sporthalle in der Stadt verlegt.

Die Identifizierung des in 4,5 Metern Tiefe gelegenen verdächtigen Gegenstandes war aufwendig und schwierig. Erst am Mittwoch konnten die Sondierungsarbeiten abgeschlossen werden. dpa