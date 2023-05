Brand in Halstenbek: Einfamilienhaus einsturzgefährdet

Aus bislang unbekannten Gründen ist am frühen Montagmorgen ein Einfamilienhaus in Halstenbek (Kreis Pinneberg) in Brand geraten und vollständig zerstört worden. Alle Bewohner und betroffenen Nachbarn konnten sich selber aus ihren Häusern retten und es wurde niemand verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Einfamilienhaus sei nun einsturzgefährdet.

Halstenbek - Auch mehrere Autos und Nachbargebäude wurden durch das Feuer beschädigt. Die Brandursache und die Schadenshöhe waren zunächst unbekannt. Die Ermittlungen dauerten an. dpa