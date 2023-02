Brennendes Reetdachhaus: Stundenlange Löscharbeiten

Auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr leuchtet ein Blaulicht. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein Reetdachhaus in Oldenswort (Kreis Nordfriesland) in der Nacht auf Sonntag in Brand geraten. Mehr als vier Stunden waren Einsatzkräfte von vier umliegenden Feuerwehren mit den Löscharbeiten beschäftigt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Verletzte habe es nicht gegeben - beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei niemand im Haus gewesen.

Oldenswort - Ersten Schätzungen der Polizei zufolge entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Die Bundesstraße 5, die aufgrund einer Baustelle in Richtung Norden bereits nur einspurig befahrbar war, musste für sechs Stunden voll gesperrt werden. dpa