Brücke in Lübeck voraussichtlich bis Ende 2023 gesperrt

Die unter Denkmalschutz stehende Hubbrücke in Lübeck bleibt voraussichtlich bis Ende dieses Jahres gesperrt. Bei Reparaturarbeiten sei festgestellt worden, dass eine Reihe weiterer Bauteile defekt seien, teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee am Montag mit. Da viele dieser Teile Sonderanfertigungen seien, sei eine Wiederinbetriebnahme der Brücke in diesem Jahr voraussichtlich nicht mehr möglich.

Lübeck - Die Brücke war in den vergangenen Jahren immer wieder außer Betrieb, aktuell ist sie bereits seit Anfang Februar gesperrt.

Die im Jahr 1900 eröffnete bewegliche Brücke im Norden der Lübecker Altstadtinsel wird normalerweise von rund 14 000 Fahrzeugen täglich genutzt. Die Brücke am Zusammenfluss der Trave mit dem Elbe-Lübeck-Kanal besteht aus drei getrennten Stahlbrücken für Eisenbahn, Straßenfahrzeuge und Fußgänger. Flankiert wird sie von zwei markanten Brückentürmen im neugotischen Stil. dpa