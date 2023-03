Brückenabriss bei Reinfeld legt Verkehr auf A1 für Tage lahm

Die Brücke über die Autobahn A1 an der Anschlussstelle Reinfeld. © Christian Charisius/dpa/Archivbild

Die Autobahn 1 zwischen Bad Oldesloe und Reinfeld (Kreis Stormarn) wird bis voraussichtlich Montag in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Grund dafür sei der geplante Abriss einer Brücke über die A1 an der Anschlussstelle Reinfeld, teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Freitag mit.

Reinfeld - Deshalb ist die Anschlussstelle in Richtung Norden bereits gesperrt. Jetzt kommt die Sperrung i Richtung Süden dazu. Auch der Rastplatz Melmshöhe wird nach Angaben der Autobahn GmbH bis voraussichtlich Montagmorgen gesperrt bleiben.

Während der Vollsperrung wird der Verkehr Richtung Norden ab der Anschlussstelle Bad Oldesloe über die Bedarfsumleitungen U9 und U11 geführt. In der Gegenrichtung wird der Verkehr ab Reinfeld über die U12 zur Anschlussstelle Bad Oldesloe geleitet.

Die aus den 1970er-Jahren stammende Brücke muss nach Angaben der Autobahn GmbH wegen massiver Schäden an den Spanngliedern und am Beton erneuert werden. dpa