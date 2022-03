Brutflöße für bedrohte Fluss-Seeschwalben an Geltinger Birk

Brutflöße sollen den stark gefährdeten Fluss-Seeschwalben einen sicheren Platz zur Aufzucht ihres Nachwuchses in der Geltinger Birk (Kreis Schleswig-Flensburg) bieten. Zwei dieser Konstruktionen sind am Mittwoch zu Wasser gelassen worden, wie die Nord-Ostsee-Sparkasse (Nospa) mitteilte. Später sollen daran Webcams installiert werden, damit Naturliebhaber die seltenen Vögel beim Brüten beobachten können.

Gelting - „Artenschutz digital erlebbar zu machen, leistet einen wesentlichen Beitrag dazu, unser Umweltbewusstsein zu schärfen“, sagte der Nospa-Vorstandsvorsitzende Thomas Menke. Die Nospa hat das Projekt mitfinanziert.

Fluss-Seeschwalben überwintern in den Tropen und brüten im Norden. Die Bebauung der Küsten und das Begradigen von Ufern haben dazu geführt, dass die Möglichkeiten für den Nestbau stark eingeschränkt wurden. Die Population der Fluss-Seeschwalbe ist mittlerweile stark bedroht. Auf den Flößen sind die etwa 30 Zentimeter großen Vögel, die gerne in Gruppen brüten, vor natürlichen Feinden sicher. In der Birk gibt es bereits zwei Brutflöße - allerdings ohne Webcam.

Wenn es gut läuft, nisten bis zu 25 Paare auf einem Floß. „Die Flöße werden in der Regel sehr gut angenommen“, sagte Nils Kobarg vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein. „Je mehr Vögel dort brüten, desto besser können sie sich gegen Feinde, wie beispielsweise Möwen, verteidigen.“ Die neuen Brutflöße sind in Höhe der Mühle Charlotte auf der Ostsee und im Noor nahe des Leuchtturms Falshöft zu sehen. dpa