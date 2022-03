Buchholz begeistert von Plänen für Batteriefabrik

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz hat die Pläne des schwedischen Batterieherstellers Northvolt für den Bau einer Fabrik bei Heide (Kreis Dithmarschen) begrüßt. „Wenn das Projekt umgesetzt wird, ist das die größte Industrieansiedlung in Schleswig-Holstein seit Jahrzehnten“, sagte der FDP-Politiker am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Kiel - „Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Ansiedlung in dieser Dimension je gegeben hat.“

Der schwedische Batteriehersteller Northvolt will nahe Heide eine Batteriezellfertigung mit rund 3000 Arbeitsplätzen errichten. Eine entsprechende Absichtserklärung werde gemeinsam mit der Landesregierung sowie der Region Heide unterzeichnet, teilte die Northvolt AB am Dienstag mit. Der Produktionsstart ist für 2025 geplant.

„Das ist ein Megaprojekt, eine Gigafactory, ein Game Changer für die Westküste“, sagte Buchholz. Eine solche Batteriefabrik wäre für Schleswig-Holstein so etwas wie Tesla für Brandenburg. „Ich bin sehr froh, dass es uns in den letzten Monaten gelungen ist, mit den Investoren aus Schweden in engen Gesprächen dafür zu sorgen, dass wir dieses Projekt bewegen“, sagte Buchholz. Die endgültige Entscheidung sei noch nicht getroffen, aber Schleswig-Holstein habe eine Riesenchance, ein solches Ansiedlungsprojekt hinzubekommen. dpa