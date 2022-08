BUND kritisiert Goldschmidts Windkraft-Pläne

Teilen

Der Umweltverband BUND lehnt die Pläne des schleswig-holsteinischen Energiewendeministers Tobias Goldschmidt (Grüne) zur Ausweitung der Windenergie an Land ab. Er sei über Goldschmidts Aussage schockiert, die aus Artenschutzgründen bestehenden Abstände zum Wald und Schutzkriterien von Naturschutzflächen zugunsten der Windkraft aufweichen zu wollen, teilte der stellvertretende BUND-Landesvorsitzende Carl-Heinz Christiansen am Montag mit.

Kiel - Einen weiteren Windenergieausbau in naturschutzfachlich sensible Bereiche dürfe und müsse es nicht geben, ergänzte der Sprecher des BUND-Ausschusses Natur- und Umweltpolitik, Gerd Simon. Der Naturschutz sei für den Erhalt der Biodiversität zwingend erforderlich und damit ein unverzichtbarer Bestandteil des biologischen Klimaschutzes. Als Alternative zu weiteren Windrädern sieht der BUND den Ausbau von Photovoltaikanlagen auf Dächern, an Fassaden und auf versiegelten Flächen wie etwa Großparkplätzen.

Nach Goldschmidts Angaben reicht der Ersatz alter Windenergieanlagen durch leistungsstärkere neue (Repowering) nicht aus, um eigene Ziele und Vorgaben des Bundes zu erfüllen. Daher müssten weitere Flächen erschlossen werden, hatte er in der vergangenen Woche angekündigt. Dabei dürfte es keine Tabus geben. Einzig die festgelegten Abstände zur Wohnbebauung sollten beibehalten werden. dpa