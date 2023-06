Burghart Klaußner: „Unsere Sprache wird kontrolliert“

Schauspieler Burghart Klaußner bei der Berlinale. © Gerald Matzka/dpa

Schauspieler Burghart Klaußner („Der Staat gegen Fritz Bauer“) stört sich an manchen moralischen Urteilen im Kulturbetrieb. „Was immer wir tun, wird als politisch unkorrekt aufgefasst“, sagte der 73-jährige Hamburger der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. „Unsere Sprache wird kontrolliert. Selbst in historischen Werken soll Kontrolle ausgeübt werden. Das N-Wort heißt N-Wort, und jeder soll verstehen, was gemeint ist.“

Osnabrück/Hamburg - Auch die Debatte um Aneignung fremder Schicksale sieht Klaußner kritisch: „Ich wurde selbst schon in der Rolle eines Behinderten angefeindet – obwohl wir da ja gerade die Geschichten erzählen, die sonst nicht erzählt werden.“

Kritisch äußerte sich der Schauspieler über den Umgang der Bühnen mit Tabuthemen: „Das Theater ist dazu da zu konfrontieren. Wenn das nicht mehr erlaubt ist, kann ich gleich zu Hause bleiben.“ Die neue Praxis, Spielpläne mit „Trigger-Warnungen“ vor Inhalten wie sexueller Gewalt oder Suizid zu versehen, hält Klaußner für überflüssig: „Ich muss nicht wie ein Kind durch die Theaterwelt geführt werden, damit weder ein Gedanke noch ein Gefühl aufkommt. Das geht einfach zu weit.“ dpa