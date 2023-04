Busfahrer fährt gegen Baum: Mann und drei Fahrgäste verletzt

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein Busfahrer hat in Eutin im Landkreis Ostholstein die Kontrolle über seinen Bus verloren und ist gegen einen Baum gefahren. Der 58-Jährige und die drei Fahrgäste in seinem Linienbus erlitten leichte Verletzungen und wurden im Krankenhaus behandelt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dem Fahrer war wegen einer Vorerkrankung plötzlich schwindelig geworden.

Eutin - Er muss sich nun einer gründlichen gesundheitlichen Untersuchung stellen. Der Bus musste mit einem Spezialkran von dem Baum befreit werden, es entstand 300.000 Euro Schaden. dpa