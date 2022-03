Caritas im Norden: Mehr als 100 Tonnen Hilfsgüter in Ukraine

Das Hilfswerk der Katholischen Kirche, Caritas, hat mehr als 100 Tonnen Hilfsgüter aus Norddeutschland in die ukrainische Stadt Ivano-Frankivsk gebracht. Der Transport aus vier Lastzügen und vier Transportern sei am Wochenende angekommen, teilte die Caritas im Norden am Sonntag in Schwerin mit. Die Paletten mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Medikamenten, Bettwäsche, Handtüchern, Schlafsäcken und weiteren Hilfsgütern seien ausgeladen und verteilt worden.

Schwerin - Die Hilfsbereitschaft im Norden sei überwältigend gewesen.

„Die Situation in der Ukraine ist katastrophal und verändert sich von Stunde zu Stunde“, erklärte der Beauftragte für die Ukraine-Hilfe der Caritas im Norden, Mathias Thees. Das Hilfswerk weite deshalb seine Hilfen für Flüchtlinge und vom Konflikt Betroffene in der Ukraine weiter aus. In dem Zusammenhang bat die Caritas um Geldspenden. „Mit den Spenden werden Lebensmittel, Trinkwasser, Hygieneartikel und medizinische Hilfen direkt vor Ort oder den anliegenden Nachbarländern beschafft und verteilt.“ Die Caritas im Norden unterstütze bereits seit mehr als 20 Jahren Hilfsprojekte der örtlichen Caritas in den Gebieten Ivano-Frankivsk und Kolomya in der Westukraine. dpa