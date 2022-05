CDU-Bundesvize Prien: „Überzeugender Wahlsieg“ für CDU

Karin Prien (CDU), Bildungsministerin von Schleswig Holstein, spricht. © Michael Kappeler/dpa

Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Karin Prien hat sich erfreut über den klaren Wahlsieg ihrer Partei bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein gezeigt. „Das ist ein überzeugender Wahlsieg für die CDU in Schleswig-Holstein“, sagte Prien am Sonntag in der ARD nach der Veröffentlichung der Prognosen. Es sei ein Tag der „großen Freude“ und ein „riesiger Erfolg“.

Berlin - Sie machte deutlich, dass dies auch der Verdienst von Ministerpräsident Daniel Günther sei.

Günther regiert bisher ein sogenanntes Jamaika-Bündnis mit Grünen und FDP. Mit Blick auf die Frage, in welcher Konstellation er weiterregieren könnte, sagte Prien: „Jamaika war und ist unser Wunschbündnis.“ Man müsse nun aber erst mal die Zahlen abwarten, werde dann aber mit den bisherigen Koalitionspartnern in Gespräche gehen. Der Wahlsieg werde der CDU „ordentlich Rückenwind“ für die Landtagswahl am kommenden Sonntag in Nordrhein-Westfalen geben, sagte Prien. dpa