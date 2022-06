CDU und Grüne beraten über Entwurf des Koalitionsvertrags

Teilen

Die Spitzen von CDU und Grünen in Schleswig-Holstein haben am Montag zunächst parteiintern ihre Beratungen über eine gemeinsame Regierung fortgesetzt. Der Entwurf des Koalitionsvertrages ist in der aktuellen Version nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur mehr als 200 Seiten stark. Im Laufe des Tages wird sich auch die gemeinsame achtköpfige Steuerungsgruppe treffen, um Lösungen für die noch offenen Punkte zu finden.

Kiel - Der Koalitionsvertrag soll am Mittwoch vorgestellt werden.

Spitzenvertreter beider Parteien zeigten sich zufrieden über die Verhandlungsfortschritte. „Ganz riesengroße Baustellen haben wir gar nicht mehr“, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). „Wir haben ganz viel abgeräumt.“ Offen sei noch etwas zum Beispiel beim Komplex Klima. Insgesamt gebe es überall noch kleinere Punkte zu klären, sagte Grünen-Verhandlungsführerin Aminata Touré. „Aber ich würde sagen, dass die großen Punkte alle eigentlich schon wesentlich abgeräumt worden sind.“ dpa