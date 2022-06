CDU und Grüne beraten weiter über gemeinsame Koalition

Monika Heinold (Bündnis 90/Die Grünen) spricht während eines Interviews. © Frank Molter/dpa/Archivbild

CDU und Grüne in Schleswig-Holstein setzen heute in großer Runde ihre Verhandlungen über ein gemeinsames Regierungsbündnis fort. Dazu treffen am frühen Nachmittag in Kiel jeweils zwölf Politiker beider Parteien zusammen. Vor einer Woche hatte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) angekündigt, bei diesem Treffen werde es auch um die Klärung inhaltlicher Konfliktpunkte gehen.

Kiel - Er zeigte sich für den weiteren Verlauf ebenso zuversichtlich wie die Verhandlungsführerinnen der Grünen, Monika Heinold und Aminata Touré.

Der Zeitplan sieht vor, die Koalitionsverhandlungen am Mittwoch nächster Woche abzuschließen. CDU und Grüne haben es sich zum Ziel gesetzt, Schleswig-Holstein möglichst zügig zu einem klimaneutralen Industrieland zu machen und dabei die soziale Gerechtigkeit zu wahren. Zu den Verhandlungsschwerpunkten gehören Klimaschutz, Ausbau der erneuerbaren Energien, Mobilität, Digitalisierung und Bildung. Bei der Inneren Sicherheit, in der Landwirtschaftspolitik, beim Verkehr und in der Wohnungspolitik gibt es zwischen beiden Parteien deutliche Differenzen. dpa