CDU und Grüne optimistisch bei Koalitionsverhandlungen

Monika Heinold (Bündnis 90/Die Grünen) spricht während eines Interviews. © Frank Molter/dpa/Archivbild

Der enge Zeitplan steht und soll eingehalten werden: In einer Woche wollen CDU und Grüne im Norden einen Koalitionsvertrag vorlegen. Ihre Spitzen geben sich zuversichtlich; viele Papiere sind erarbeitet. Es gibt aber noch viel zu klären.

Kiel - Die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und Grünen in Schleswig-Holstein kommen weiter voran. Facharbeitsgruppen haben diverse Papiere erarbeitet, deren Endfassungen bis Donnerstagabend vorliegen sollen. Am Mittwochvormittag kam in Kiel die achtköpfige Spitzengruppe zusammen. Ministerpräsident Daniel Günther zeigte sich zuversichtlich, die Verhandlungen wie geplant bis Mittwoch nächster Woche abzuschließen. Er sei sehr optimistisch, dann einen fertigen Koalitionsvertrag zu präsentieren, sagte der CDU-Politiker.

Es gebe durchaus noch zu klärende Punkte, zum Beispiel im Bereich Inneres. „Wir haben auch in anderen Gruppen immer noch Themen, die wahrscheinlich auch nicht in den Arbeitsgruppen geklärt werden - dafür ist ja auch eine große Verhandlungsgruppe da, da werden Pakete gemacht“, sagte Günther. „Aber der Zeitplan heißt eben, dass bis Donnerstag Zeit ist in den Arbeitsgruppen, die Papiere wirklich dort auch vorzulegen.“ Dann sei über das Wochenende Zeit, ein Gesamtpapier zu erstellen. Dann könnten am Montag und Dienstag in der Hauptverhandlungsrunde und auch in kleineren Gruppen offene Herausforderungen bewältigt werden, sagte Günther.

Inhaltliche Zwischenstände zu Einzelpunkten wollen beide Seiten im Laufe der Verhandlungen offiziell nicht kommunizieren.

Am Mittwochnachmittag tagt die große Verhandlungsrunde mit jeweils zwölf Politikern beider Parteien. Dann geht es auch um bisherige Ergebnisse der Fachgruppen. Die Experten für Bildung und Europa sind bereits fertig. „Über die Papiere werden wir uns heute beugen“, sagte Günther. Da seien noch kleine Punkte zu klären. Auch über den Stand in den anderen Arbeitsgruppen werde sich die große Runde informieren. „Aber mein Eindruck ist, dass die Arbeitsgruppen wirklich gut davor sind, so dass der Zeitplan im Moment absolut gesichert ist.“

So sieht das auch Grünen-Verhandlungsführerin Aminata Touré. „Wir steuern auf die Zielgeraden zu“, sagte sie. „Wir haben seit letzter Woche extrem viele Texte fertiggemacht.“ Die Arbeitsgruppen kämen gut voran, aber in jeder gebe es noch zu verhandelnde offene Punkte.

Gut gestimmt gab sich Finanzministerin Monika Heinold (Grüne): „Heute geht es mit Sonnenschein und guter Laune in die nächste Runde.“ „Wir bekommen sehr viele positive Rückmeldungen aus den Arbeitsgruppen“, berichtete Heinold im Blick auf inhaltliche Verständigungen. „Aber natürlich wissen alle: Es wird über Geld gesprochen, und der Rahmen wird so abgesteckt werden, dass wir selbstverständlich alle Regeln der Schuldenbremse einhalten. Die Priorisierung, was wir in welchem Jahr machen, wie wir auch die Dinge ausstatten - das findet zum Schluss statt.“

CDU und Grüne hätten sehr unterschiedliche Programmatiken, sagte Heinold. „Da wäre es ein bisschen komisch, wenn wir nicht in der Sache bei bestimmten Punkten auch länger miteinander diskutieren würden.“ Zu den Verhandlungsschwerpunkten gehören Klimaschutz, Ausbau der erneuerbaren Energien, Mobilität, Digitalisierung und Bildung. Bei Innerer Sicherheit, Landwirtschaft, Verkehr und in der Wohnungspolitik gibt es deutliche Differenzen.

„Das Wichtigste ist, und das findet statt, dass wir lösungsorientiert arbeiten, dass beide Seiten wissen: Es ist ein Geben und Nehmen - zum Schluss muss das Paket stimmen, und mit Sicherheit wird es auch in der letzten Woche noch zu lösende Konflikte geben“, sagte Heinold. „Wenn es die nicht geben würde, hätten wir etwas falsch gemacht, weil: Das ist ja nicht eine Veranstaltung, wo es um Leichtigkeit und Prosa geht, sondern es geht um einen Koalitionsvertrag, mit Inhalt gefüllt, der Schwarz-Grün fünf Jahre belastbar tragen soll.“

Der Zeitplan sei ambitioniert, meinte der Grünen-Landesvorsitzende Steffen Regis. „Ich glaube aber, dass wir nächste Woche durchkommen.“ Wenn Parteitage den Koalitionsvertrag billigen, soll dieser am 28. Juni unterzeichnet werden. Einen Tag später könnte Günther erneut zum Ministerpräsidenten gewählt werden.

Aus der Landtagswahl am 8. Mai war die CDU als klare Siegerin vor Grünen und SPD hervorgegangen. dpa