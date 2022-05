CDU will Ergebnisse der Sondierungsgespräche bewerten

Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. © Frank Molter/dpa

Eine Neuauflage der Jamaika-Koalition steht in Schleswig-Holstein weiter im Raun. Regierungschef Günther favorisiert das Dreierbündnis aus CDU, Grünen und FDP. Nun will seine Partei eine Entscheidung treffen.

Kiel - Der geschäftsführende CDU-Landesvorstand in Schleswig-Holstein will am Mittwoch (17.15 Uhr) in Kiel das weitere Vorgehen bei der Regierungsbildung beraten. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte eine Neuauflage der regierenden Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP nach Sondierungsgesprächen am Dienstag als „aus unserer Sicht das beste Bündnis“ bezeichnet. Seine Partei wolle eine schnelle Entscheidung treffen und zu weiteren Treffen einladen.

Die Spitzen von Grünen und FDP hatten nach den Treffen betont, dass eigene Zweierbündnisse mit der Union ihre Präferenz blieben, sie aber offen für darüber hinausgehende Gespräche seien. Regierungschef Günther begründete seinen Jamaika-Kurs mit dem Erfolg der amtierenden Koalition. Dieses Bündnis habe „einfach viele gesellschaftliche Konflikte in Schleswig Holstein gelöst“. Das Vertrauen der Partner sei weiter da. dpa