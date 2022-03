CDU will mit mehr Frauen in den Landtag einziehen

Schleswig-Holsteins CDU will ihre Landesliste zur Landtagswahl am 8. Mai paritätisch aufstellen. Von den 77 Listenplätzen seien 40 für Frauen vorgesehen, sagte der CDU-Landesvorsitzende Daniel Günther am Donnerstag in Kiel. Günther kandidiert auf dem Listenparteitag der Union am Samstag in Neumünster auf Platz eins. Der Listenvorschlag werde von allen Kreisvorsitzenden getragen.

Kiel - Hinter dem Ministerpräsidenten wollen Bildungsministerin Karin Prien, Landtagsfraktionschef Tobias Koch, die Landesvorsitzende der Jungen Union Birte Glißmann, der Bildungspolitiker Tobias von der Heide und Innenstaatssekretärin Kristina Herbst antreten. Dahinter folgen die Landtagsabgeordneten Lukas Kilian, Anette Röttger, Johannes Callsen und Andrea Tschacher.

Auf den vorderen Plätzen seien bislang keine Gegenkandidaturen bekannt, sagte Günther. Er sprach von einer guten Mischung aus erfahrenen, bewährten Kräften und neuen Kandidaten. Das Durchschnittsalter beträgt demnach 45 Jahre, der jüngste Listenkandidat ist 25 Jahre alt.

Der Listenparteitag werde aber unter dem Eindruck des russischen Angriffskrieges in der Ukraine stehen, sagte Günther. „Die Partei ist aber - trotz aller Umstände - positiv gestimmt für den Landtagswahlkampf.“ In Neumünster solle der Startschuss dafür fallen. Das Land wählt am 8. Mai einen neuen Landtag. dpa