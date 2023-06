Christiansen kritisiert Flensburgs Handballer scharf

Der ehemalige Flensburger Spieler Lars Christiansen (l) und SG-Präsident Dierk Schmäschke stehen vor dem Anpfiff nebeneinander. © Frank Molter/dpa

Der Ex-Profi und scheidende Teamkoordinator Christiansen kann die SG Flensburg-Handewitt nicht wiedererkennen. Im dänischen Fernsehen geht er auf seinen Ex-Club los.

Flensburg - Club-Legende Lars Christiansen hat den Handball-Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt scharf kritisiert. „Ich kann den Verein und die Art und Weise, wie er Dinge tut, nicht mehr wiedererkennen“, sagte der 51-Jährige dem dänischen Fernsehsender TV2 am Mittwochabend. Christiansen, der von 1996 bis 2010 für die SG spielte und nach dem der Platz vor der Campushalle in Flensburg benannt ist, arbeitet noch bis zum Saisonende als Koordinator der Lizenzmannschaft für den Verein. Zur neuen Spielzeit übernimmt der frühere Flensburger Trainer Ljubomir Vranjes als sportlicher Leiter.

Als Beispiel nannte Christiansen den Umgang mit Interimstrainer Mark Bult, der die Mannschaft im April nach der Freistellung von Maik Machulla übernommen und dem man offenbar eine mögliche Weiterbeschäftigung als Chef in Aussicht gestellt hatte. Wenig später wurde Nicolej Krickau als neuer Trainer präsentiert. Ein Umstand, über den sich auch Bult öffentlich beklagt hatte. „Es gab einige Dinge, die nicht mit meinen Werten und den Spielregeln übereinstimmen, die meiner Meinung nach sein sollten, und daran kann ich nicht teilhaben“, sagte Christiansen zu diesem Vorgang.

Auch, dass die Zusammenarbeit mit ihm beendet werden soll, habe der Däne nach eigenen Angaben zunächst aus Gerüchten und nicht von der Vereinsführung erfahren. „Für mich war Flensburg immer eine Familie, in der wir gemeinsam an den Zielen gearbeitet und uns gegenseitig den Rücken gestärkt haben. Wir waren anständig zueinander und haben die Dinge auf eine anständige Art und Weise erledigt. Aber ich glaube nicht, dass das mehr so ​​ist“, beklagte der enttäuschte Christiansen. dpa