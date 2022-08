Coach Rapp erwartet Wiedergutmachung für 2:7-Niederlage

Kiels Trainer Marcel Rapp beobachtet das Spiel. © David Inderlied/dpa/Archivbild

Trainer Marcel Rapp von Holstein Kiel hat die 2:7-Pleite seines Teams beim SC Paderborn wie angekündigt aufgearbeitet. „Jeder kann sich vorstellen, dass die Zahl sieben in dieser Woche ein Thema war. Wir haben das analysiert, allerdings ohne jeden Aktionismus“, sagte der Coach am Freitag über die erste, aber deutlich ausgefallene Saisonniederlage in der 2.

Kiel - Fußball-Bundesliga in der Vorwoche. Rapp erwartet, dass seine Mannschaft sich am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) vor eigenem Publikum rehabilitieren will. „Ich bin guter Dinge, dass wir gegen den SV Sandhausen ein gutes Spiel machen werden.“

Dabei muss er erneut ein Trio ersetzen: Mittelfeldmann Lewis Holtby (Meniskusverletzung) sowie die Abwehrspieler Marco Komenda (Sehnenriss im Adduktorenbereich) und Stefan Thesker (Reha-Phase) stehen dem 43-Jährigen weiterhin nicht zur Verfügung. Auch Sandhausen kann personell nicht aus dem Vollen schöpfen. Kapitän Dennis Diekmeier und Mittelfeldspieler Tom Trybull fehlen wie bei der 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg am vorigen Wochenende. Dabei sein wird aber an alter Wirkungsstätte der Ex-Kieler David Kinsombi.

SVS-Coach Alois Schwartz warnte seine Akteure vor „den spielstarken Kielern“, die nach der 2:7-Packung in Paderborn auf Wiedergutmachung aus sein werden, wie der 55-Jährige glaubt. Schwartz: „Sie werden nach dem Defensiv-Debakel Wut im Bauch haben.“ dpa