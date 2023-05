„Coolness bewahren“: Flensburgs Handballer vor Partie

Flensburgs Trainer Mark Bult (M) gibt seinen Spielern während einer Auszeit Anweisungen. © Axel Heimken/dpa

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt wollen nach der 33:37-Niederlage am vergangenen Wochenende bei den Füchsen Berlin wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. „Wir dürfen keine Panik bekommen und müssen die Coolness bewahren“, forderte SG-Trainer Mark Bult vor dem Auswärtsspiel am Donnerstag (19.05 Uhr/Sky) beim TSV GWD Minden. Für die viertplatzierten Flensburger geht es darum, den internationalen Startplatz für die kommende Saison abzusichern.

Flensburg - Der Respekt vor dem gastgebenden Tabellenvorletzten ist groß: „Die kämpfen wie bescheuert ums Überleben“, sagte Bult. Das hätte zuletzt das 31:31-Remis beim SC DHfK Leipzig bewiesen. Mit einem Spiel weniger haben die Mindener (12:44 Punkte) derzeit drei Zähler Rückstand auf die HSG Wetzlar (15:43) auf dem ersten Nichtabstiegsplatz.

Besonderen Respekt hat Bult, der sein drittes Pflichtspiel als Chefcoach der Flensburger bestreiten wird, vor der kompakten Abwehr der Ostwestfalen. „Es wird wehtun, aber wir müssen da rein“, sagte der Niederländer. Nach einem überstandenen Infekt wird der SG-Linkshänder Teitur Einarsson am Donnerstag wieder zur Verfügung stehen. dpa