Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 209,7

Ein Laborant arbeitet in einem Labor für Corona-Tests. © Uwe Anspach/dpa/Symbolbild

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Montag gesunken. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen lag nach Angaben der Landesmeldestelle bei 209,7 (Stand: 18.10 Uhr). Am Montag vergangener Woche hatte die Inzidenz noch bei 255,7 gelegen.

Kiel - Der Wert liefert allerdings kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Am Montag wurden im Land 1647 Corona-Neuinfektionen gemeldet, eine Woche zuvor waren es 2100. In den Kliniken wurden 266 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus behandelt (Vorwoche: 268). Auf den Intensivstationen lagen 23 Corona-Patienten - einer weniger als eine Woche zuvor. Von ihnen wurden 9 beatmet.

Die Hospitalisierungsinzidenz lag bei 3,44. Sie gibt an, wie viele Patientinnen und Patienten pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche neu mit einer Corona-Infektion in Krankenhäusern aufgenommen wurden. Eine Woche zuvor hatte diese Zahl bei 4,23 gelegen.

Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 starben in Schleswig-Holstein 2837 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Unter den Kreisen und kreisfreien Städten liegt Flensburg mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 253,5 vorn. Es folgen Neumünster (242,8) und Lübeck (233,5). Den niedrigsten Wert verzeichnete Stormarn mit 178,1. dpa