Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 335,6

Ein Passant trägt eine FFP2-Maske in der Hand. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter gesunken - aber immer noch so hoch wie in keinem anderen Bundesland. Der Wert lag am Freitag bei 335,6, wie aus den Angaben der Landesmeldestelle hervorgeht (Stand: 20.18 Uhr). Eine Woche zuvor hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen noch 522,5, betragen.

Kiel - Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Unter anderem wegen rückläufiger Testzahlen muss davon ausgegangen werden, dass nicht alle Corona-Fälle erfasst werden. Es wurden am Freitag 2494 neue Corona-Fälle gemeldet. 2443 waren es eine Woche zuvor.

Im Ländervergleich verzeichnet Schleswig-Holstein nach Angaben des Robert Koch-Instituts am Freitagmorgen weiterhin die höchste Sieben-Tage-Inzidenz. Der bundesweite Durschnitt lag demnach am Freitagmorgen bei 211,2.

Aus den Krankenhäusern gab es keine neuen Daten. Mit Stand vom Mittwoch lagen dort 257 Covid-Kranke. Auf der Intensivstation wurden 23 Corona-Patienten behandelt - einer mehr als am Vortag - und weiterhin 10 beatmet. Die Zahl der Menschen, die insgesamt seit Beginn der Pandemie im Land im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind lag zuletzt bei 2537.

Die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen meldeten die Stadt Flensburg (415,9), der Kreis Plön (404,3) und der Kreis Rendsburg-Eckernförde (386,5), die niedrigste verzeichnete der Kreis Dithmarschen mit 262,7. dpa