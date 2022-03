Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bleibt konstant hoch

Eine biologisch-technische Assistentin hält ein Gefäß mit aufbereiteten PCR-Tests auf das Coronavirus in der Hand. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bleibt hoch: Die Zahl der registrierten neuen Infektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag am Montag bei 1549,5, wie aus den Daten der Landesmeldestelle (Stand: 20.15 Uhr) hervorgeht. Am Sonntag hatte die Inzidenz 1535,6 betragen, vor einer Woche lag sie bei 1341,5. Die bundesweite Inzidenz stieg laut Robert Koch-Institut leicht von 1708,7 auf 1714,2.

Kiel - Am Montag wurden 7414 Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche waren es 7336 neue Fälle. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie an oder mit Corona gestorbenen Menschen lag am Montag bei 2229 - sechs mehr als am Vortag.

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus lagen 565 Patienten in Kliniken. 54 von ihnen wurden auf einer Intensivstation behandelt und 23 dort beatmet. Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Menschen binnen einer Woche - die Hospitalisierungsinzidenz - lag bei 6,80.

Die höchsten Werte bei der Sieben-Tage-Inzidenz gab es in den Kreisen Nordfriesland (2298,0), Dithmarschen (2272,4) und Rendsburg-Eckernförde (2112,0). Am niedrigsten war die Inzidenz im Kreis Segeberg (945,7). dpa