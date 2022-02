Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein fällt weiter auf 752,6

Teilen

Ein Mann träufelt eine Lösung auf eine Testkassette für einen Corona-Schnelltest. © Zacharie Scheurer/dpa/Symbolbild

Die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Sonntag weiter gesunken. Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner lag bei 752,6. Das geht aus den Daten der Landesmeldestelle in Kiel vom Sonntagabend hervor. Am Samstag hatte der Wert bei 758,6 gelegen, vor einer Woche noch bei 856,6. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag laut Robert Koch-Institut (RKI) am Sonntag bei 1466,5.

Kiel - In Schleswig-Holstein wurden am Sonntag mit 1091 bestätigten Neuinfektionen weniger Fälle gemeldet als am Samstag (1403). Am Sonntag der vergangenen Woche waren es 1086 bestätigte Neuinfektionen.

Die Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der in Krankenhäusern neu aufgenommenen Patienten mit Corona je 100.000 Menschen innerhalb einer Woche, blieb am Sonntag wie am Samstag bei 6,05. Am Sonntag der vergangenen Woche hatte die Hospitalisierungsinzidenz 4,98 betragen. 339 Patienten lagen am Sonntag mit Corona in Krankenhäusern - ebenso viele wie am Samstag. Am Sonntag der vergangenen Woche waren es 306.

Auf Intensivstationen lagen am Sonntag 44 Corona-Patienten, ebenso viele wie am Samstag. Eine Woche zuvor waren es vier Menschen mehr gewesen. 30 Patienten werden derzeit beatmet. Binnen eines Tages wurde kein weiterer Corona-Todesfall gemeldet. Die Zahl der in Schleswig-Holstein bisher an oder mit dem Coronavirus gestorbenen Menschen blieb damit bei 2043.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz wurde weiterhin für die Städte Neumünster (1309,1), Flensburg (1196,4) und Lübeck (1014,6) gemeldet. Dahinter folgte der Kreis Dithmarschen (892,3). Am niedrigsten war der Wert im Kreis Nordfriesland (564,8). dpa