Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein klettert auf 457,7

Teilen

Eine Mitarbeiterin eines Testzentrums entnimmt einer Frau einen Nasenabstrich für einen Corona-Test. © Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt nach dem Abwärtstrend in der vergangenen Woche weiter an. Sie betrug am Donnerstag 457,7 nach 369,5 tags zuvor, wie aus den Angaben der Landesmeldestelle hervorgeht (Stand: 18.32 Uhr). Gut eine Woche zuvor hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen am Mittwoch 420,7 betragen;

Kiel - am Donnerstag - Christi Himmelfahrt - waren keine Zahlen gemeldet worden. Für das Bundesgebiet gab das Robert Koch-Institut (RKI) den Wert am Donnerstag mit 221,4 an.

Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Am Donnerstag wurden für Schleswig-Holstein 2924 neue Fälle gemeldet, gegenüber 2346 am Vortag und 2176 am Mittwoch der vergangenen Woche. Im Ländervergleich verzeichnet das Land nach Angaben des RKI noch immer die höchste Sieben-Tage-Inzidenz.

In den Krankenhäusern wurden laut Meldestelle 224 Covid-Kranke behandelt, 13 weniger als am Mittwoch. Auf der Intensivstation lagen unverändert 17 Corona-Patienten, von denen 8 (Mittwoch: 7) beatmet wurden. Die Gesamtzahl derjenigen, die seit Beginn der Pandemie im Land im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind, stieg um einen auf 2547. Genesen sind den Angaben zufolge seither 683.100 Menschen.

Die Zahl der in Krankenhäusern neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Einwohner binnen einer Woche - die Hospitalisierungsinzidenz - blieb am Donnerstag gegenüber dem Vortag mit 2,44 konstant.

Die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen meldeten die Kreise Rendsburg-Eckernföde (590,0) und Segeberg (502,1). Den niedrigsten Wert wies der Kreis Herzogtum Lauenbuerg mit 371,1 auf. dpa