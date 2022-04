Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt weiter

Ein Abstrich wird in einem Labor auf das Coronavirus untersucht. © Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist erneut gesunken: Die Zahl der registrierten neuen Infektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag am Freitag bei 1446,0, wie aus den Daten der Landesmeldestelle (Stand: 18.44 Uhr) hervorgeht. Am Vortag betrug sie 1468,3, davor 1511,5. Vor einer Woche hatte der Wert bei 1562,8 gelegen. Schleswig-Holstein gehört zu den Ländern, bei denen diese Inzidenz unter dem Bundesdurchschnitt liegt, der laut Robert Koch-Institut am Freitagmorgen bei 1586,4 lag.

Kiel - Es gab 6530 registrierte Neuinfektionen. Eine Woche zuvor waren es 7131. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie an oder mit Corona gestorbenen Menschen in Schleswig-Holstein stieg um sechs auf 2307.

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus lagen weiterhin 594 Patienten in Kliniken. Von ihnen wurden 45 (+4) auf einer Intensivstation behandelt und wie am Vortag 26 dort beatmet. Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Menschen binnen einer Woche - die Hospitalisierungsinzidenz - stieg auf 7,83.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Land hat weiter Kiel mit 2112,3. Danach folgen die Kreise Neumünster (2071,2) und Dithmarschen (1810,9). Am niedrigsten war die Inzidenz weiterhin im Kreis Herzogtum Lauenburg (1136,8). dpa