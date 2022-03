Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 1155,7

Eine biologisch-technische Assistentin hält ein Gefäß mit aufbereiteten PCR-Tests auf das Coronavirus in der Hand. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein ist am Donnerstag erneut gestiegen. Die Zahl der innerhalb einer Woche bestätigten Fälle je 100.000 Menschen liegt jetzt bei 1155,7 - nach 1066,8 am Vortag und 954,8 am Donnerstag vor einer Woche, wie aus den Daten der Landesmeldestelle vom Donnerstagabend weiter hervorgeht (Stand 18.

Kiel - 42 Uhr). Im bundesweiten Durchschnitt lag die Inzidenz am Donnerstagmorgen laut Robert Koch-Institut bei 1388,5.

Binnen einer Woche deutlich gestiegen ist die Zahl der registrierten Neuinfektionen: Innerhalb von 24 Stunden waren es am Donnerstag 7324, genau eine Woche zuvor 5038.

Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Menschen binnen einer Woche liegt im Norden bei 5,29. Am Donnerstag vor einer Woche waren es noch 6,12. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegen 422 Patienten in den Kliniken - vier mehr als am Mittwoch. 40 von ihnen werden auf einer Intensivstation behandelt (-2) und 18 (-2) dort beatmet.

Es starben weitere drei Menschen im Zusammenhang mit dem Virus. Die Gesamtzahl der gemeldeten Corona-Toten in Schleswig-Holstein seit Beginn der Pandemie liegt nun bei 2180.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte weiterhin Flensburg mit jetzt 1905,8 - gefolgt von den Kreisen Nordfriesland (1760,7) und Dithmarschen (1615,7). Am niedrigsten war die Inzidenz am Donnerstag erneut im Kreis Pinneberg mit jetzt 828,8. dpa