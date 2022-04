Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein weiter gestiegen

Ein Mitarbeiter hält ein Corona-Teströhrchen in den Händen. © Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt zwar weiter unter 1000, aber sie ist den erfassten Daten von Mittwoch zufolge auf 981,0 gestiegen. Das geht aus den Zahlen der Landesmeldestelle hervor (Stand: 19.23 Uhr). Am Tag zuvor hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen bei 851,3 gelegen.

Kiel - Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen wurde am Mittwoch mit 10.084 angegeben, nach 10.844 am Vortag. Laut den Angaben vom Mittwoch lagen im Zusammenhang mit dem Coronavirus 573 Patienten in Kliniken. Von ihnen wurden 50 auf einer Intensivstation behandelt und 22 beatmet. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion starb, hatte zuletzt bei 2395 (+3) gelegen.

Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Menschen binnen einer Woche - die Hospitalisierungsinzidenz - lag am Mittwoch bei 4,12 (Vortag: 3,71).

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatten den Daten zufolge weiterhin die Kreise Dithmarschen (1304,3) und Ostholstein (1289,4). Die niedrigste Inzidenz hatte der Kreis Steinburg mit einem Wert von 630,4. dpa