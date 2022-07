Corona und Urlaub: Personalmangel in Krankenhäusern

Ein Hinweisschild mit der Aufschrift „Krankenhaus“ weist den Weg zur Klinik. © Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Auch Ärzte und Pflegepersonal haben einen Sommerurlaub verdient. Die Ferienzeit verschärft die Personalsituation an den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein. Das eigentliche Problem liegt aber an anderer Stelle.

Kiel - In den schleswig-holsteinischen Krankenhäusern führen Corona-Infektionen im Zusammenspiel mit der Urlaubszeit zu einer Verschärfung der Personalsituation. Von rund 40.000 Beschäftigten fehlen nach Angaben des Geschäftsführers der Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein, Patrick Reimund, aktuell etwa 1000 wegen Corona. Hinzu kämen andere durch Krankheiten bedingte Ausfälle.

„Natürlich haben die Mitarbeitenden in den Krankenhäusern das starke und nachvollziehbare Bedürfnis, jetzt auch Urlaub zu machen“, sagte Reimund. Bei der Urlaubsplanung müsse es eine gewisse Verlässlichkeit geben. Daher wäre eine Urlaubssperre jetzt auch nicht das Richtige.

In nahezu allen Krankenhäusern sei die Versorgung von Patienten, soweit sie verschoben werden könne, eingeschränkt worden. Das betreffe zum Beispiel bestimmte Operationen. „Das ist im Einzelfall immer eine Abwägung.“ Viele Krankenhäuser hätten ihre Kapazitäten runtergefahren.

Weiterhin gilt nach Reimunds Angaben der Appell, Notaufnahmen nicht unnötig zu belasten. Es sei ärgerlich, wenn das Personal knapp sei und dann festgestellt werde, dass dort auch Patienten auftauchen, die nicht zwingend in die Notaufnahme eines Krankenhauses gehen müssten, sagte Reimund. dpa