Dachstuhl von Reihenhaus in Pinneberg in Vollbrand

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Der Brand eines Dachstuhls in Pinneberg (Kreis Pinneberg) hat einen Großeinsatz mit rund 110 Einsatzkräften ausgelöst. Beim Eintreffen der Feuerwehr am Dienstagabend habe der Dachstuhl des Reihenhauses im Apfelstieg bereits in Vollbrand gestanden, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Aufgrund der Größe des Feuers seien der Alarm hochgestuft und weitere Einsatzkräfte alarmiert worden.

Pinneberg - Dank eines starken Löschangriffs von innen und außen sei ein Übergreifen der Flammen auf weitere Häuser verhindert worden.

Mit Hilfe von zwei Drehleitern und dem Einsatz von Löschschaum konnte der Brand den Angaben zufolge nach rund einer Stunde unter Kontrolle gebracht werden. Der Einsatz könne aber noch längere Zeit andauern, hieß es. Verletzt wurde niemand. „Ein großer Dank geht an die benachbarten Feuerwehren sowie die Einsatzkräfte vom Technischen Hilfswerk und dem DRK für die reibungslose Zusammenarbeit“, sagte Einsatzleiter Claus Köster laut Mitteilung. Die Schadenshöhe sowie genaue Ursache des Feuers waren zunächst unklar. dpa