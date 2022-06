Dänische Minderheit feiert ihre Jahrestreffen „Årsmøder“

Die deutsche und die dänische Flagge wehen vor blauem Himmel. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Grillfeste, Kaffeetafeln, Familienfeste und gemeinsames Singen - die dänische Minderheit trifft sich in diesem Jahr wieder zu ihren traditionellen „Årsmøder“. Gefeiert wird im Landesteil Schleswig.

Flensburg - Nach zwei Jahren Abstinenz wegen der Corona-Pandemie sind die Jahrestreffen der dänischen Minderheit in Südschleswig in gewohnter Form zurück. Am Wochenende vom 10. bis zum 12. Juni 2022 werden zu verschiedenen Veranstaltungen im nördlichen Schleswig-Holstein bis zu 20.000 Besucher erwartet, wie der Veranstalter Sydslesvigsk Forening (SSF) mitteilte.

Die „Årsmøder“ stehen dieses Jahr unter dem Motto „Südschleswig: Meine Wahl √“. Erneut wollen sich auch Politiker von beiden Seiten der Grenze mitfeiern. Nach SSF-Angaben hat unter anderem Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sein Kommen angekündigt. Von dänischer Seite wird beispielsweise der Vorsitzende des Folketings, Henrik Dam Kristensen, erwartet.

Am Programm der Treffen wirken Menschen aller Altersgruppen aus den dänischen Organisationen, Vereinen und Einrichtungen im Landesteil Schleswig mit. Vielfach werden die „Årsmøder“ mit einem Festumzug durch den Ort eingeleitet. Auch das gemeinsame Singen gehört traditionell zu den Veranstaltungen dazu.

Die „Årsmøder“ wurde zum ersten Mal 1921, ein Jahr nach der Volksabstimmung und Grenzziehung von 1920, gefeiert. Seitdem mussten nur vier Jahrestreffen abgesagt werden. dpa