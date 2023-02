Daniel Günther verkauft soziales Straßenmagazin „Hempels“

Daniel Günther (CDU, M), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, spricht zur Presse. © Marcus Brandt/dpa

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat am Freitag in einem Supermarkt in Eckernförde Hefte des sozialen Straßenmagazins „Hempels“ verkauft. „Hempels ist seit über 25 Jahren eine großartige Institution und ein fester Begriff in Schleswig-Holstein“, sagte Günther der Deutschen Presse-Agentur. Er habe mit der Redaktion bereits zuvor für die Januar-Ausgabe ein ausführliches Gespräch über Armut und Wohnungslosigkeit geführt.

Eckernförde - Teilweise unterschrieb Günther die Hefte auf Wunsch der Abnehmer. Er habe nicht eine Sekunde gezögert, als er das Angebot bekommen habe, das Magazin beim Straßenverkauf zu unterstützen, sagte Günther. „Es ist meine grundlegende Überzeugung, auch aus meiner christlichen Prägung heraus, dass die Politik Strukturen schaffen muss, um ausgegrenzten und wohnungslosen Menschen eine Perspektive zu geben.“ Dieses Signal wolle er mit der Verkaufsaktion senden – vor allem auch an die betroffenen Menschen. dpa