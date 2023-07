Dauerregen im Norden: Aussicht für den Start in den August

Spaziergänger gehen bei Wind und Regen über einen Strand. © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Der Beginn der Sommerferien ist im Norden im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen. Wird es Anfang August besser? Der Überblick für das Wochenende und die kommende Woche.

Hamburg - So ein typisch norddeutsches Wetter gab es im Sommer lange nicht. Auch am Wochenende und in der ersten Augustwoche heißt es in Hamburg und Schleswig-Holstein wieder Regen statt Sonnenschirm. Grund für den Dauerregen ist laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) das Tief „Ventur“, das mit seinem Zentrum in Schottland aktuell unser Wettergeschehen bestimmt.

Für den Norden bedeutet das teils kräftige Schauer. In der mäßig warmen und sehr feuchten Atlantikluft entwickeln sich immer wieder Gewitter. Höchstwerte um 23 Grad am Samstag fühlen sich teils drückend schwül an. Am Sonntag verabschiedet sich das Tief zwar langsam Richtung Skandinavien, sorgt aber vor allem im Norden und Nordwesten weiterhin für sehr wechselhaftes und windiges Wetter mit teils kräftigen Schauern und Gewittern bei maximal 19 bis 22 Grad. In der Nacht zum Montag wird es nach Angaben des DWD an der See wechselnd bewölkt. An der Nordsee gibt es teils kräftige Schauer, und es kühlt auf 16 bis 10 Grad ab.

Zum Start in den August nächste Woche ist keine Besserung in Sicht. Ab Montag drückt Tief „Ventur“ Tief „Wenzeslaus“ die Klinke in die Hand, das weiterhin Dauerregen beschert. So heißt es laut dem Deutschen Wetterdienst:

„Montag Kinder wird’s was geben! Es kommt zwar nicht der Nikolaus, doch dafür das Tief Wenzeslaus. Und das mit reichlich Regen - für die Natur ein weiterer Segen!“

Wenzeslaus verdrückt sich laut den Meteorologen zwar schnell über den Atlantik hinweg zu den Britischen Inseln. Doch seine Ausläufer sorgen vor allem im nördlichen Niedersachsen an der Elbe bis nach Hamburg für länger anhaltende und kräftige Regenfälle. Der Deutsche Wetterdienst erwartet in der Nacht zum Montag und am Montag selbst Regen von 10 bis 20 Liter pro Quadratmeter binnen 24 Stunden.

Auch in der ersten Augustwoche werden daher die Strandkörbe an den norddeutschen Küsten wohl nicht zum Sonnenbaden einladen. dpa