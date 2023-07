Demütig in neue Höhen: Kiels Handballer starten in Saison

Flensburgs Johannes Golla beim Wurf. © Sascha Klahn/dpa/Archivbild

Rekordmeister THW Kiel hat auch in der neuen Saison viel vor. Die Zugänge Vincent Gerard und Elias Ellefsen á Skipagötu sollen bei den nächsten Titelanläufen helfen.

Kiel - Laufen, Blut abnehmen, laufen, Blut abnehmen. Mit den obligatorischen Laktattests auf dem Sportcampus der Kieler Christian-Albrechts-Universität sind die Handballer des THW Kiel am Montag in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Trainer Filip Jicha war mit dem Fitnesszustand seiner Spieler zufrieden. „Sie sind Profis genug, um sich auch in der Pause um sich zu kümmern“, sagte der 41-jährige Tscheche.

Neu im Kader der Kieler sind zwei Spieler: Torhüter Vincent Gerard (36) aus Frankreich und Rückraumspieler Elias Ellefsen á Skipagötu (21) von den Färöern. Gerard spielte zuletzt für Saint-Raphaël Var in Frankreich, á Skipagötu beim IK Sävehof in Schweden. Der junge Spielmacher gilt als eines der vielversprechendsten Talente im europäischen Handball. „Er ist ein junger, wilder Spieler mit einem gewissen Extra“, beschrieb Jicha den Zugang. Der Färinger muss sich aber in der Bundesliga erst bewähren und soll auch lernen.

Gerade in der Vorbereitung will Jicha den neuen Regisseur viel spielen lassen. „Er soll und darf Fehler machen“, sagte der Coach. In der neuen Umgebung fühlt sich á Skipagötu sehr wohl: „Die Teamkollegen haben mich gut aufgenommen“, sagte der 21-Jährige. Sein erstes Anliegen ist es, ein „wichtiger Bestandteil des Teams zu werden“.

Vincent Gerard soll den zu Aalborg HB in die dänische Heimat abgewanderten Weltklasse-Torhüter Niklas Landin ersetzen. Beim französischen Olympiasieger setzt Jicha auf dessen Erfahrung. „Er hat im Handball fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt“, sagte der Tscheche. Gerard selbst gab sich bescheiden: „Ich möchte nicht mit Niklas verglichen werden“, sagte der 36-Jährige. Gemeinsam mit dem zweiten Torhüter, dem Tschechen Tomas Mrkva, sei sein Ziel, „dass Beste für die Mannschaft zu erreichen“.

Im Idealfall sind das Beste viele Titel. „Wir sind in den letzten vier Jahren dreimal Meister geworden und haben jetzt die Möglichkeit um vier Titel zu spielen“, sagte der THW-Trainer mit Blick auf die Meisterschaft, den Pokal, die Champions League und den Supercup. Dennoch betonte der 41-jährige Tscheche: „Wir sollten mit Demut auftreten, die Bundesliga wird immer enger, die Gegner werden immer stärker.“

Außer Torhüter Landin haben auch der norwegische Rückraumspieler Sander Sagosen (zu Kolstad HB nach Norwegen), Spielmacher Miha Zarabec (Wisla Plock/Polen) und Yannick Fraatz (nach dem Leihende zurück zum Bergischen HC) den Verein verlassen. Das neuformierte Team absolviert vom 4. bis 13. August ein Trainingslager im österreichischen Graz. Am 23. August (19.00 Uhr/Dyn) steht dann in Düsseldorf der Supercup gegen Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen auf dem Programm. Das erste Saisonspiel bestreiten die „Zebras“ am 27. August (15.00 Uhr/Dyn) bei Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten. dpa